Sant’Agostino, ottimo impatto nel girone: "Il progetto ringiovanimento ci sta premiando"

Due vittorie in altrettante partite di campionato: certo, il calendario non era proibitivo, però l’impatto del Sant’Agostino nel girone B di Eccellenza non è da squadra che punta soltanto a conservare la categoria. I ramarri – primi a punteggio pieno a braccetto assieme a Cava Ronco e Fratta Terme – gettano acqua sul fuoco, consapevoli che la strada è ancora lunga e piena di ostacoli, però l’ingaggio di Edoardo Pierfederici (l’attaccante esterno era finito anche nel mirino della Spal, ndr) certifica le ambizioni della società.

"Il progetto di ringiovanimento della rosa finora ci sta premiando – commenta il direttore sportivo Marco Secchiaroli –. Il lavoro del mister con giocatori giovani sta producendo i frutti sperati: abbiamo affrontato due squadre come Sanpaimola e Russi che non sono costruite per vincere, ma in passato hanno disputato ottimi campionati. Domenica prossima avremo un banco di prova importante contro la Sampierana, che considero una squadra più strutturata rispetto a quelle che abbiamo affrontato. Con umiltà e sacrificio andiamo avanti, cercando di fare meglio possibile. Pierfederici? Edoardo era uno dei nostri principali obiettivi del nostro mercato, fin dalle prime battute. Non era facile, perché aveva un contratto con l’Imolese e dopo un lungo tira e molla siamo riusciti a spuntarla sulla concorrenza. In serie D nell’ultima stagione ha segnato sette gol, quindi le premesse sono ottime, però questo campionato di Eccellenza si profila più difficile del precedente. Tutti sanno qual è la squadra favorita, ma le candidate alla retrocessione ancora nessuno le ha individuate, quindi era necessario rinforzarci a livello tecnico ma anche fisico. E con Piefederici abbiamo aggiunto chili e centimetri al Sant’Agostino".

Poi l’aggiunta: "Se tutto va bene, domenica prossima in campionato potrebbe essere a disposizione. Per quanto riguarda la gara di Coppa Italia (in programma oggi alle 20,30 a Sant’Agostino contro il Mesola, ndr), giocheremo senza dubbio per vincere. Non faremo una scampagnata, però è chiaro che troveranno spazio i giocatori che finora sono stati impiegati di meno. Del resto, domenica prossima contro la Sampierana dovremo farci trovare pronti, però come già accaduto a Comacchio in Coppa Italia sono sicuro che i nostri giovani risponderanno presente. Hanno grandi potenzialità e crediamo molto in loro".

