Sant’Agostino, si è spento il presidente Lazzari

E’ scomparso mercoledì una delle persone più legate al calcio e alla sagra del tartufo, di Sant’Agostino, stimato e amato da tutti. "Con grande tristezza, annunciamo la scomparsa del nostro amato presidente, Ariele (Decimo) Lazzari (foto), che ci ha lasciati mercoledì – sono le parole del presidente Bruno Lenzi e di Paolo Baldissara, presidente della Sagra del tartufo –. La sua dedizione e passione per il Sant’Agostino e per la Sagra del Tartufo hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre comunità". Un uomo conosciuto da tutti che si è spento a 84 anni. "Ariele è stato presidente della squadra di calcio negli anni ‘80, la sua visione e il suo impegno hanno portato la nostra squadra a numerosi successi e hanno reso la Sagra del Tartufo un evento imperdibile per tutti". I funerali avranno luogo sabato alla chiesa di Sant’Agostino.