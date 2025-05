Sant'Agostino vince 2-0 contro Polisportiva Reno: Cazzadore e Laurenti decisivi

sant’agostino

Sant’Agostino: Costantino, Anostini (63’ Valesani), Roda, Landi, Di Bari, Sarti (58’ Frignani), Laurenti, Iazzetta, Cazzadore (85’ Masiero), Cremaschi, Vanzini (76’ Pellielo). A disposizione: Piazzi, Ceneri, Pinca, Masiero, Franchi, Corsi. All: Biagi

Polisportiva Reno: Miserocchi, Mergiari, Diallo, Bolognesi, Savelli, Succi, Fogli, Casadei (77’ Biondelli), Frisari (65’ Torino), De Rose, Filippi. A disposizione: Antonini, Cappello, Leone, Ravaglia, Sciaccalunga, Selvatico, Cepa. All: Ortolani Arbitro: Marco Arienti della sezione di Cesena

Marcatori: 48’ Cazzadore, 95’ Laurenti (SA)

Note: espulsi Valesani (SA) e Diallo (R)ammoniti Mergiari (R), Vanzini (SA), Laurenti (SA), Landi (SA), De Rose (R), Cazzadore (SA)

Cazzadore e Laurenti mandano in paradiso il Sant’Agostino. In un ‘Renato Caselli’ gremito di pubblico, gara play out salvezza del campionato di eccellenza che si decide nella ripresa a favore dei ramarri grazie alle reti del suo capocannoniere e l’ex Spal. La cronaca della gara: dopo una fase di studio e sostanziale equilibrio, al 9’ la formazione ospite si rende pericolosa con azione di Filippi cross in area, non ci arriva di testa Frisari. La risposta dei ramarri al 13’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, conclusione da fuori area di Roda, che termina fuori. Al 14’ ci prova il Reno, azione sulla fascia di Diallo cross fuori area per Filippi, rasoterra a lato della porta difesa da Costantino. Occasionissima per il Sant’Agostino al 22’, Roda sul fondo palla che attraversa tutta l’area piccola con Cazzadore che non ci arriva di un soffio per la deviazione vincente. Ancora i ramarri in attacco, al 24’ conclusione da fuori di Anostini parata in presa da Miserocchi. Nella parte finale del tempo il Reno ha un maggiore possesso palla e prova in qualche occasione a scardinare la difesa dei ramarri, senza riuscirci. Da calcio d’angolo per gli ospiti, palla per Filippi in area diagonale parato a terra da Costantino. Si va all’intervallo sul risultato di parità a reti inviolate. Nella ripresa il Sant’Agostino la sblocca. Al 48’ palla in area di testa colpisce Di Bari palla che arriva a centro area con la deviazione in porta di Cazzadore per il vantaggio. La risposta degli ospiti che sfiorano il pareggio. Al 58’ da calcio d’angolo stacca in area di testa Succi, palla che sbatte sulla traversa e cade sulla riga di porta. Il Reno prova in qualche azione offensiva, ma senza impensierire Costantino. Il Sant’Agostino al 65’ si affaccia alla porta del Reno con una conclusione da fuori di Laurenti fuori che termina alta. Tensione all’85’ in campo, con doppia espulsione Valesani per il Sant’Agostino e Diallo per il Reno. Il Reno pericoloso all’89’ con Filippi in area diagonale respinto da Costantino. Al 95’ il Sant’Agostino la chiude. Laurenti controllo e tiro a ‘giro’ sotto la traversa per il raddoppio. Al triplice fischio del direttore di gara ad esultare per la salvezza sono i padroni di casa che festeggiano sotto la tribuna con i propri tifosi. [/DATASPO]

Mario Tosatti