Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Ferrara
Sant'Anna, doppio dono delle associazioni
17 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Sant'Anna, doppio dono delle associazioni

Presentata ieri mattina la donazione di due strumentazioni diagnostiche di ultima generazione e due innovativi software, recentemente consegnati all'Azienda Sant'Anna,...

Presentata ieri mattina la donazione di due strumentazioni diagnostiche di ultima generazione e due innovativi software, recentemente consegnati all'Azienda Sant'Anna, grazie alla generosità della Fondazione Arlotti, dell'Ail e dell'associazione "Alt Rino Vullo". Le due strumentazioni sono una spettrometria ecografica a radiofrequenza e uno strumento per ibridazione genomica comparativa. Apparecchiature che rappresentano un significativo passo avanti nel miglioramento delle capacità diagnostiche e terapeutiche, in particolare nei campi dell'endocrinologia e dell'ematologia. I due software sono invece utilizzati per affinare ulteriormente la diagnostica legata al problema dell'osteoporosi.

Questa donazione, spiega una nota, sottolinea l'importanza della sinergia tra enti pubblici e associazioni del terzo settore, un modello virtuoso che permette di raggiungere obiettivi di eccellenza nella cura e nella ricerca. La Fondazione Arlotti, istituita nel 1989, si dedica alla promozione della formazione medica e al supporto di iniziative sanitarie. L'Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), da oltre vent'anni, contribuisce attivamente alla lotta contro le patologie ematologiche, finanziando ricerca, borse di studio e donazioni di strumentazioni. L'associazione Alt Rino Vullo affianca il centro Talassemia con sostegno ai pazienti e donazioni mirate ormai da molti anni contribuendo all'innovazione delle apparecchiature utilizzate e all'umanizzazione degli ambienti.

