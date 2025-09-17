Sant’Anna, doppio dono delle associazioni

Presentata ieri mattina la donazione di due strumentazioni diagnostiche di ultima generazione e due innovativi software, recentemente consegnati all’Azienda Sant’Anna, grazie alla generosità della Fondazione Arlotti, dell’Ail e dell’associazione “Alt Rino Vullo”. Le due strumentazioni sono una spettrometria ecografica a radiofrequenza e uno strumento per ibridazione genomica comparativa. Apparecchiature che rappresentano un significativo passo avanti nel miglioramento delle capacità diagnostiche e terapeutiche, in particolare nei campi dell’endocrinologia e dell’ematologia. I due software sono invece utilizzati per affinare ulteriormente la diagnostica legata al problema dell’osteoporosi.

Questa donazione, spiega una nota, sottolinea l’importanza della sinergia tra enti pubblici e associazioni del terzo settore, un modello virtuoso che permette di raggiungere obiettivi di eccellenza nella cura e nella ricerca. La Fondazione Arlotti, istituita nel 1989, si dedica alla promozione della formazione medica e al supporto di iniziative sanitarie. L’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), da oltre vent’anni, contribuisce attivamente alla lotta contro le patologie ematologiche, finanziando ricerca, borse di studio e donazioni di strumentazioni. L’associazione Alt Rino Vullo affianca il centro Talassemia con sostegno ai pazienti e donazioni mirate ormai da molti anni contribuendo all’innovazione delle apparecchiature utilizzate e all’umanizzazione degli ambienti.