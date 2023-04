Sant’Anna-Inail, la maxi operazione Firmato il rogito per la vendita

E’ stato firmato il rogito per la vendita di una parte dell’ospedale Sant’Anna di Cona all’Inail, da parte dell’Azienda ospedaliero universitaria, nell’ambito delle iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, messe in campo dall’Istituto. Contestualmente è stato stipulato il contratto d’affitto della struttura stessa all’azienda. I due documenti sono stati firmati a Roma, in uno studio notarile, dalla Commissaria straordinaria dell’azienda Monica Calamai e dal direttore centrale del Patrimonio di Inail, Carlo Gasperini. Trova così conclusione un iter più che decennale: l’alienazione del bene e l’affitto erano previsti già nei primi documenti progettuali per la realizzazione del "nuovo Sant’Anna". L’immobile, costituito da alcuni corpi di fabbrica facenti parte del complesso, è stato venduto per 59,1 milioni di euro come da apposita valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Tale somma verrà restituita alla Regione Emilia Romagna che aveva anticipato, dal proprio bilancio, il finanziamento necessario all’edificazione.

Il contratto di locazione, per un canone annuale pari al 2,5% del costo complessivo dell’investimento sostenuto da Inail, ha durata di vent’anni, rinnovabile. La natura di questo accordo che ha trovato il suo epilogo proprio ieri, è davvero remota. Leggendo il testo della delibera nella quale l’azienda Usl, ormai qualche mese fa, accettava la proposta di Inail, infatti, emerge che le prime interlocuzioni per la vendita di alcuni poli di Cona all’Inail risalissero al 2016, dunque ben prima dell’attuale direzione sanitaria.

Questo è il frutto di un precedente accordo, che derivava da un’operazione finanziaria sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna per arrivare alla realizzazione dell’ospedale di Cona. "Il corrispettivo di 59.100.000 euro derivante dalla vendita oggetto del presente atto (corpi di fabbrica 34, 35, 36, 37,38 e 39) – si legge nella delibera – sarà interamente versato alla Regione, con le modalità dalla stessa definite, a riduzione del debito ancora in essere di cui in premessa pari a 64.424.912,95 euro". L’introito di 59.100.000 euro derivante dalla vendita, "sarà interamente restituito alla Regione, con le modalità e la tempistica dalla stessa definite, a riduzione del debito ancora in essere".

re.fe.