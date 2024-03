.Sant’Anna tra i migliori d’Italia. Nella top 50 si piazza Cona: "Alto gradimento dei pazienti"

L’ospedale Sant’Anna di Cona, al 42° posto, è considerato uno dei migliori ospedali d’Italia. A dirlo è l’annuale classifica ’World’s Best Hospital 2024’ stilata dal magazine ’Newsweek’ in collaborazione con Statista. In tutto gli ospedali italiani vagliati sono stati 131, i migliori tre sono considerati il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e l’Irccs Ospedale San Raffaele sempre di Milano. La classifica di ’Newsweek’ ha preso in esame 2.400 ospedali di 30 paesi. Il ranking tiene conto dell’eccellenza delle cure che vengono erogate, della presenza di medici di chiara fama, di uno staff infermieristico di prima qualità e di un’offerta di tecnologie all’avanguardia.

Gli ospedali presi in esame per il ranking mondiale vengono selezionati sulla base delle ‘nomination’, nomination che sono suggerite da esperti in campo sanitario (sono stati coinvolti oltre 85mila tra medici, manager e professionisti sanitari), sulla base dei risultati di indagini condotte sui pazienti e dei “key performance indicator” – indicatori di performance medici – sugli ospedali (per esempio dati sulla qualità dei trattamenti, sulle misure igieniche e sulla sicurezza dei pazienti). Dopo aver selezionato in questo modo gli ospedali, un board di esperti internazionali procede alla loro valutazione e stila la classifica mondiale. I risultati di questa classifica vengono visualizzati nelle liste pubblicate annualmente da ’Newsweek’.

All’interno della classifica stilata dal magazine 14 ospedali italiani tra i migliori 250 al mondo. In Emilia-Romagna spiccano l’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e il policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, che è uno dei cinque ospedali italiani inseriti nella top 100 mondiale. La struttura sanitaria bolognese è 66ª nella classifica internazionale.