"Sant’Antonio, salvaci dal granchio blu"

Ci sarà prima, nella mattinata di domenica, la gara di pesca. Potranno partecipare anche i ragazzini, è organizzata da Goro passione mare e dalla marina di Goro. Poi, nel pomeriggio poco dopo le 15, la messa nella chiesa di Goro. Da lì uscirà la statua del Santo. Sant’Antonio avvolto in una ghirlanda di fiori e preghiere, in processione per le assolate vie del paese. Verrà portato a spalla, in testa tamburi e piatti della banda di Taglio di Po, poi don Stefano Silvestri, intorno ali di folla fino al porto. Lì salirà a bordo, sicuro nell’oscillare della prua, per la benedizione del mare. "Il pensiero – racconta il sacerdote a capo della parrocchia Santa Maria delle Grazie di Goro e di quella della Beata Vergine della Mercede, a Gorino – andrà ai pescatori, ai marinai, a chi ci ha lasciato tra le onde del mare". Il pensiero andrà anche ad un’altra vittima, la pesca delle vongole settore falcidiato dal granchio blu. Migliaia di famiglia senza più soldi, mutui da pagare. La speranza quella manciata di semi che in modo ostinato stanno continuano a mettere nella sacca, protetti da recinti. "I pescatori – riprende il parroco – si rimboccano le maniche, ci provano, seminano le vongole sul fondo. Ma ogni volta trovano i granchi blu, riescono ad entrare nei recinti". E allora, un po’ al largo, le bandierine della festa, nel luccichio degli scafi – tutti si augurano ci sia il sole – verrà pronunciata una preghiera contro il granchio blu, contro questo ’mostro’ che ha strappato il futuro che sembrava garantito in quel fiume di gusci che finivano nelle retine, poi in pescheria. Soldi, pane da mettere a tavola. Maggio 2023, arriva l’ondata dell’alluvione, il mare si fa scuro. La mattina, quando torna limpido, in quel cimitero di gusci muore un mondo. "Si chiama orazione deprecatoria", precisa il parroco che la processione di Sant’Antonio ha resuscitato dalla coltre d’oblio nella quale era finita da anni.

"Ho spiegato che dopo la messa andava fatta la processione. E dall’anno scorso siamo ripartiti, con il santo portato sulle spalle". Una preghiera, gli occhi al cielo nell’ondeggiare delle barche, per scongiurare una maledizione che ha corazza e tenaglie. Si arriva fino alla nicchia in mare dove si trova la statuina, verrà gettata una corona di fiori. Poi si fa rientro nel porto, alle 18,15 fritto misto da passeggio. "Ricorderemo questo flagello per i pescatori, per la nostra gente che soffre. Ancora nessuno è venuto in parrocchia a chiedermi aiuto, ma la situazione è drammatica". Sant’Antonio, il santo che parlava ai pesci. Don Stefano si rivolge più in alto, al cielo per chiedere aiuto.