Santo Spirito, nuovo direttivo

Il rione Santo Spirito ha eletto il nuovo consiglio direttivo. I soci giallo verdi hanno riconfermato come presidente Matteo Cristofori. A lui si affiancheranno il massaro Davide Cristofori, la segretaria Eleonora Folegani, una delle tre new entry del consiglio, insieme ad Andrea Solito, referente sbandieratori e Giulia Gabberi, stesso ruolo ma per i musici, Roberto Donato sarà il responsabile delle corse al Palio e capitano, Maria Chiara Mantovani seguirà le ricerche storiche e il Corteo, Francesca Pelizzola sarà di nuovo l’economo della contrada. Gli altri consiglieri sono Mauro Trabanelli, Tania Droghetti, Luca Pirani, Matteo Pirani, Michele Zaniboni, Luciano Castelli, Helena D’Alterio, Francesca Venturelli che svolgerà le funzioni di organo di controllo e organo di revisione.

"La contrada – si legge in una nota – augura buon lavoro al nuovo gruppo e approfitta per ricordare, a chi fosse interessato a imparare a sbandierare, a suonare o semplicemente a conoscere la vita del Palio, che tutti i sabati pomeriggio il chiostro di Santa Maria della Consolazione, in via Mortara 98, è aperto. Per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti e gli eventi del Rione basta seguire la pagina Facebook Rione Santo Spirito Ferrara".