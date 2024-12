Santo Stefano in music. Il ’Teo Ciavarella trio’ chiude la rassegna jazz

Smaltire le fatiche del Natale con il jazz, in un concerto matinée allo Spirito di Vigarano Mainarda, che grazie al Gruppo dei 10 garantirà al pubblico un pomeriggio di totale relax, in amicizia, tra musica e cinema. Quest’anno, il Santo Stefano in Music coincide con l’ultima data della rassegna ’Tutte le Direzioni in Fall 2024’, in attesa dell’annuncio della nuova rassegna, che arriverà nel 2025. Protagonisti del concerto, che inizierà nel primo pomeriggio, dopo il pranzo del 26 di dicembre, saranno i membri del Teo Ciavarella Trio: Teo Ciavarella (pianoforte), Tiziano Negrello (contrabbasso) e Lele Barbieri (batteria). Dulcis in fundo di un cartellone che ha spaziato dalla musica d’oltreoceano al cantautorato, dal blues al gospel e non solo, l’evento sarà tutto incentrato sul jazz e sulle sue derivazioni, tra reminiscenze statunitensi, improvvisazioni di grande estro e solide radici italiane.

I musicisti, poi, sono una garanzia, presenze fisse nelle programmazioni del Gruppo dei 10. Al termine del concerto, per chi vorrà rimanere, Stefano Pariali, titolare del locale, attiverà il suo Cinesonoro e verrà proiettato un film a tema festività natalizie, per far sfumare le celebrazioni senza brusche interruzioni. Dei membri del trio non c’è molto da aggiungere. Teo Ciavarella è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. È nato in Puglia sul Gargano, vive a Bologna e insegna pianoforte jazz al Conservatorio Martini di Bologna. Ha inciso un centinaio di dischi e ha suonato e registrato con importanti musicisti jazz come Gerry Mulligan, Eddie Gomez, George Garzone, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso… Notevole la sua produzione teatrale e televisiva con Virginia Raffaele, Renzo Arbore, Pupi Avati, Lucio Dalla, Antonio Albanese, Gino Paoli, Gianni Morandi, Enrico Bertolino, Vinicio Capossela, Giorgia, Tiziano Ferro, Malika, Paolo Conte, Paolo Rossi, Kelly Joyce, Claudio Baglioni. Ha diretto per anni la big band dell’Università di Bologna e tiene costantemente seminari e concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Centroamerica.

Al suo fianco, il contrabbasso di Tiziano Negrello e la batteria di Lele Barbieri. Il primo si è diplomato al Conservatorio di Rovigo e ha iniziato lo studio del jazz con Tomaso Lama, Claudio Fasoli e Pietro Tonolo. Lavora con diverse orchestre (come la Filarmonica Veneta, il Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra da Camera di Bologna), ma anche con formazioni jazz, rock, funky, blues, e ha suonato con artisti come Lucio Dalla e Renzo Arbore (Sax Society) o Jovanotti. Daniele ‘Lele’ Barbieri, invece, si è diplomato in percussioni al Conservatorio di Ferrara. Attivo in campo discografico e nell’insegnamento, alla Scuola di Musica Moderna di Ferrara, gira l’Italia suonando in concerto con Ciavarella, Felice Del Gaudio, Paolo Fresu, Simone Zanchini, Stefano Calzolai e non solo. Appuntamento per giovedì 26 dicembre, a partire dalle ore 13 (pranzo e a seguire concerto). Per prenotazioni telefonare allo 0532436122.