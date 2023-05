Santuario consacrato 100 anni fa Messa con l’arcivescovo Perego

COMACCHIO

Il 18 maggio 1923, il vescovo cappuccino Gherardo Sante Menegazzi, consacrava solennemente il santuario di Santa Maria in Aula Regia a Comacchio. A darne notizia, nella sua ricerca di fatti storici riguardanti il luogo di culto, è monsignor Giuseppe Turri. Un curioso centenario, che si inserisce nella lunga storia del luogo mariano risalente al primo millennio, che verrà ricordato nella serata di oggi. Il programma prevede alle 20,30 la recita del Santo Rosario, mentre alle 21 si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, monsignor Gian Carlo Perego, con l’accompagnamento liturgico-musicale della corale del Duomo S. Cassiano. Proprio recentemente, quasi in corrispondenza con questo particolare centenario, monsignor Perego ha voluto erigere la chiesa di Aula Regia a Santuario Arcidiocesano, confidando (si legge sulla pagina web del settimanale diocesano ‘La Voce di Ferrara e Comacchio’) ‘che esso continui ad essere il cuore mariano della città di Comacchio, ora riorganizzata ecclesiasticamente in Unità pastorale, ma al tempo stesso desidera che possa tornare a essere un caro luogo di pellegrinaggio per i fedeli del Basso ferrarese e dell’area del Delta, come fu in passato soprattutto in seguito alla ‘pioggia di grazie’ che le cronache raccontano essere avvenute negli anni successivi alla solenne Coronazione della Statua della Madonna del 1619’. Dunque, un momento importante per il luogo di culto che sarà ricordato e solennemente celebrato nella serata di oggi e al quale sono invitati a partecipare i fedeli, uniti da un forte legame devozionale e affettivo.