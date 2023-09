Santuario più sicuro, ecco il defibrillatore

"Grazie alla sempre forte vicinanza e partecipazione dei cittadini alla nostra festa estiva, entro l’anno il Santuario potrà dotarsi di un defibrillatore, che sarà anche a disposizione della cittadinanza". E’ con soddisfazione che Aldo Govoni, da anni al fianco dei frati della Rocca nell’organizzazione della rassegna ‘Voci dal Parco’ ed ora presidente dell’Associazione Amici di San Francesco, fa il bilancio di questa edizione che ha animato il parco ad agosto.

"L’associazione appena costituita ha come impegno l’aiuto al Santuario Madonna della Rocca e la crescita della manifestazione che serve per finanziare cose utili per il luogo e la comunità – prosegue – il successo di questa edizione, con la pesca e la partecipatissima area gastronomica, ha permesso di raccogliere una cifra tale da poter dotare il Santuario, entro l’anno, di un defibrillatore ma anche fare formazione ad alcune persone sull’uso dello strumento. Una presenza utile in caso di bisogno sia al Santuario che alla città". E ripercorre. "Il bilancio di Voci dal Parco è decisamente positivo, legato alla presenza di pubblico, andata oltre le aspettative – prosegue – Parco pienissimo in occasione della celebrazione della messa con il Cardinale Matteo Zuppi che ancora una volta l’ha definita ‘appuntamento fisso al quale non mancare’, poi la serata con l’arrivo del noto comico. Tanta gente anche per il ritorno sul palco della Rocca di Didi Balboni che ha accettato l’invito con entusiasmo, portando il pubblico in un viaggio tra le più belle canzoni grazie alla sua fantastica voce e interpretazione magistrale". E le novità.

"Con la serata dance dell’Associazione Valentina c’è stata una fantastica apertura ai giovani che spero possa continuare perché li ha portati ad avvicinarsi a questo luogo e dimostrato che si può divertirsi senza sballarsi – spiega – tanto pubblico anche per la serata in ricordo di Francesco Suffritti organizzata da Stefano Pesci dov’è stato dimostrato che il ricordo e l’aspetto umano invece che il dolore può trovare spazio il sorriso". Ee pubblico anche per le commedie dialettali, per il ritorno di Marco e Jerry, Fino e Ambra, Roberta Righi e Stefano Caleffi e tutti coloro che hanno preso parte a ‘Voci dal parco’. "Grazie a tutti i volontari che ogni sera, instancabilmente, si sono dati da fare per realizzare la rassegna – chiude Padre prospero Rivi – soddisfatto anche della grande presenza ai vari momenti religiosi".

Laura Guerra