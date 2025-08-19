Sanzioni a chi abbandona i rifiuti: "Una battaglia di civiltà per tutti"

Sono oltre 10 le sanzioni già comminate nel comune di Tresignana e purtroppo il problema persiste. "Ma non abbiamo intenzione di arretrare di un millimetro – afferma il sindaco Mirko Perelli – specie ora che le pene per illeciti in materia di rifiuti sono state fortemente inasprite. Dal nostro insediamento abbiamo iniziato una battaglia senza quartiere contro questi inqualificabili comportamenti, con la collaborazione del consigliere Michele Piccoli, abbiamo adottato varie misure per cercare di porre rimedio in alcune zone nevralgiche a questo problema che squalifica la nostra cittadina, quotidianamente visitata da turisti. Modifiche alla raccolta, foto-trappole, controlli congiunti, dialogo con i residenti stranieri. Nulla è stato lasciato al caso e qualche effetto positivo lo abbiamo registrato, ma continueremo a contrastare con ogni mezzo questo deplorevole comportamento".

E’ previsto l’acquisto di nuove foto-trappole, molto più efficaci delle precedenti, si sta lavorando al progetto per avere sul territorio un nucleo di Guardie Ecologiche Volontarie per controllare il territorio, effettuare verifiche sui rifiuti abbandonati e segnalare all’organo competente per le successive sanzioni. "In altre zone adotteremo soluzioni strutturali per impedire l’abbandono notturno sul nostro territorio da parte di quelli che riteniamo veri e propri delinquenti. Ai cittadini per bene chiedo di non voltarsi dall’altra parte, ma di segnalare comportamenti illeciti alle forze dell’ordine".