Sanzioni ambientali: paga il Comune

Il Comune di Bondeno (nella foto il sindaco Saletti) ha dovuto affrontare una questione legale che riguarda sanzioni amministrative in materia ambientale. In particolare, il Tribunale Civile ha emesso una sentenza che ha annullato un’ordinanza di ingiunzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell’Alto Ferrarese. A seguito di questa sentenza, il Comune di Bondeno è stato condannato a rifondere le spese legali sostenute dalle parti appellanti, ovvero Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l. e Massoni P.&M. Srl. La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa nel 2024 dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese per un presunto "disboscamento non autorizzato in area protetta" lungo la linea ferroviaria tra Senetica e Zerbinate. Il Tribunale ha infatti accolto l’appello delle due società, annullando l’ordinanza e condannando il Comune di Bondeno al pagamento delle spese legali. L’importo totale da rimborsare ammonta a 5.120 euro. La decisione del Comune di Bondeno di procedere con il rimborso è stata formalizzata in questi giorni attraverso una determina dirigenziale. In questo documento, si specifica che la spesa rientra tra i "debiti fuori bilancio". L’impegno di spesa è stato quindi definito e sarà liquidato.

cl.f.