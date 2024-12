Sanzioni meno salate ma più controlli

Meno tolleranza per chi fa abuso di stupefacenti e alcol è senz’altro una norma di base corretta; tuttavia, è bene sottolineare come l’educazione del conducente passa per l’acquisizione dell’abitudine a non mettersi alla guida in condizioni alterate. Per perseguire tale obiettivo sarebbero auspicabili più controlli invece che un inasprimento della pena per colui che si imbatte in un controllo. L’incremento della pena determina una sensazione di terrore. Al contrario, l’aumento dei controlli definirebbe l’esclusione statistica del voler percorrere un tragitto affidandosi alla fortuna nel non incappare in un accertamento e dunque l’insorgere dell’abitudine del mettersi alla guida solo in condizioni ottimali. L’aumento dei controlli, a cui mi dichiaro fortemente favorevole, linea guida che dovrebbe essere intrapresa anche per l’uso delle preferenziali e del rispetto dei limiti di velocità, andrebbe accompagnata a una diminuzione delle sanzioni pecuniarie. Difatti il controllo non deve essere uno strumento di raccolta fondi, ma uno strumento educativo. Un servizio per il cittadino che non deve comportare l’insorgere di un senso di oppressione, bensì di orientamento alla comune convivenza. Un punto su cui sono fermamente contrario sono le norme anti-monopattino. Prevedere che questo mezzo sia dotato di assicurazione e targa mi vede favorevole perché comporta una potenziale diminuzione dei furti e una tutela sia per il conducente che per gli altri utenti della strada in caso di incidente. L’obbligo di utilizzo del casco è invece una forzatura non commisurata alla pericolosità del mezzo. Il monopattino è dotato di luci led, freni a disco e frecce che lo rendono di per sé un mezzo più sicuro di una bicicletta. Il monopattino raggiunge al massimo i 20 chilometri all’ora, velocità facilmente raggiungibile anche in bici. È pertanto un mezzo di trasporto più sicuro; dunque, l’utilizzo del monopattino non dovrebbe prevedere maggiori restrizioni rispetto alla bicicletta.

Ingegnere ed esperto di cinematica