Sapori d'autunno a Argenta: da stasera tutti a tavola!

Scatta questa sera a Campotto la "Sagra dei sapori d’autunno", una delle manifestazioni gastronomiche più rinomate del territorio. Nella tensostruttura del parco Due Ponti per tre fine settimana consecutivi (29 e 30 settembre e 1° ottobre, il 6-7-8 e 13-14-15 ottobre) si potrà cenare con le specialità di valle e del bosco: cacciagione, anguilla, funghi, tartufo. Il ristorante sarà aperto venerdì e sabato alle 19, la domenica solo a pranzo; info: 388-9938839. Non mancheranno i piatti della tradizione ferrarese come cappellacci di zucca, salama da sugo Igp con purè, il castrato ai ferri (Campotto è un paese al confine con la Romagna ed è una specialità condivisa), anguilla ai ferri; poi i classici tortelloni ai funghi porcini con tartufo, pappardelle al ragù di lepre, capriolo e cinghiale in salmì. Le paste sono tutte tirate a mano.