Sapori d’autunno in piazza. Un fine settimana ‘Ducale’

Tradizioni del ducato estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’ in programma sabato e domenica in centro. L’iniziativa, alla sua undicesima edizione, mette insieme eccellenze enogastronomiche tipiche delle terre degli Este con artigianato artistico, visite guidate, rievocazioni storiche, degustazioni, spettacoli e rassegna di prodotti caratterizzati da biodiversità e presidi Slow Food, frutti dimenticati e piante nei banchi allestiti in corso Martiri della Libertà, largo Castello e piazze Savonarola, Repubblica e Castello dalle 9.30 alle 20.

"Questa – ha sottolineato l’assessore comunale alle Fiere e Mercati Angela Travagli – è una mostra-mercato nelle piazze del centro storico insignita del prestigioso marchio De.Co. dal Comune. Una fiera cittadina di prodotti enogastronomici autunnali tipici delle terre estensi, piante, fiori e frutti dimenticati, convegni e laboratori dedicati al cibo a visite guidate alla città di Ferrara e spettacoli".

Organizzata dalla Pro Loco Ferrara, l’iniziativa è ormai un appuntamento atteso e amato da migliaia di visitatori. Ferrara, per due giorni, tornerà capitale ducale: dame, cavalieri e sbandieratori animeranno le piazze con spettacoli di danze medievali e rinascimentali, duelli d’arme e musiche d’epoca. Una ricostruzione di un villaggio del Trecento permetterà di riscoprire la vita quotidiana e i mestieri dell’epoca, trasformando il cuore della città in un affascinante teatro vivente. Il cuore gastronomico della manifestazione si trova nelle piazze del Gusto, piazza Repubblica, piazza Castello e largo Castello e piazza Savonarola. Qui sarà possibile degustare piatti e specialità tipiche delle Terre Estensi, dove le eccellenze ferraresi avranno naturalmente un posto d’onore: dal pane ferrarese De.Co. al pasticcio di maccheroni, dai mandurlin dal pont al pampapato e alla tenerina, fino alla torta di tagliatelle e alle confetture. Accanto ai dolci e ai salumi, anche i marinati di Comacchio, l’Amaro DeltAntico e i vini del Bosco Eliceo, il Pignoletto e il Lambrusco di Modena. E ancora, una tavolozza di sapori proposta dalle Pro Loco partecipanti: i cappelletti ferraresi e i passatelli al tartufo di Diamantina, i cappellacci di zucca di San Carlo, le vongole di Goro, i bigoli al ragout d’anatra e il somarino con la polenta di Canaro.