Sapori d’autunno, sabato taglio del nastro per la sagra

Nella storica cornice del Castello estense di Mesola, da domani al 1° novembre torna la Sagra dei Sapori d’Autunno, giunta alla 19esima edizione, con inaugurazione sabato alle 16. La kermesse gastronomica e non solo, organizzata da Pro Loco Mesola col sostegno del Comune di Mesola e di C.A.S.A. Mesola, vede protagonisti in tavola tartufi, funghi e delizie del sottobosco tra le tante iniziative che completano il programma della tre giorni di festa: spettacoli musicali, escursioni guidate nel Bosco della Mesola, eventi sportivi, animazioni e laboratori per bambini, esposizioni, degustazione prodotti tipici, street food, mercatino hobbisti, luna park e l’immancabile estrazione della tombola domenica alle 19, in piazza Santo Spirito. "Un appuntamento unico per godere dei colori e dei profumi dell’autunno e gustare i suoi frutti migliori, per scoprire e assaggiare i prodotti del sottobosco del Delta del Po: funghi, radicchio, zucca, erbe e tartufi", spiegano gli organizzatori della consolidata e apprezzata manifestazione.