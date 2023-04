Sapori e motori C’è la Bianchina

FERRARA

La magia del motorismo storico all’ombra del Castello. Le eccellenze culinarie sul Listone, accanto al Duomo. Un fine settimana che, seppur bagnato, non rinuncia a bellezza e bontà. Si tratta del primo raduno ferrarese della celebre vettura Autobianchi, prodotta dal 1957. Trentacinque gli storici mezzi che hanno ‘posato’ con lo sfondo del monumento simbolo della città. Oggi per i proprietari e gli appassionati giornata ai lidi. Domani, dalle 9, torneranno nel cuore di Ferrara, sempre nello scenario del Castello. Promotrice dell’iniziativa è l’Associazione Bianchina Club, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Officina Ferrarese. A tutti i partecipanti va il "benvenuto" del sindaco Alan Fabbri e le congratulazioni ai promotori: "Accogliamo in città un pezzo della storia motoristica italiana, simbolo di un’epoca. È inoltre una nuova occasione per mostrare la città a tanti appassionati di diverse province". Dello stesso avviso è anche il presidente del club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, Riccardo Zavatti. "Per noi – commenta Zavatti – è molto importante essere partner di queste iniziative che contribuiscono in modo significativo alla sensibilizzazione della cittadinanza e dei turisti sul significato e la storia del motorismo storico. Queste occasioni sono la conferma di come il mondo del motorismo sia più che mai vivo e che Officina Ferrarese sia una realtà sempre più radicata nel territorio".

Poco più in là, sul Listone, come detto, spazio ai palati fini. Oggi è infatti la prima uscita pubblica per il nuovo marchio Deco della Ricciola - o Ricciolina - ferrarese che si è confrontata, in una simbolica sfida, con la focaccia genovese. L’appuntamento culinario (show cooking) è andato in scena nel contesto dell’edizione 2023 di Bell’Italia, rassegna delle eccellenze gastronomiche delle regioni italiane che è approda a Ferrara, in piazza Trento Trieste e che durerà fino a domani (giornata nella quale è prevista un’altra disfida a partire dalle 17).

f.d.b.