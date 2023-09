Sapori e sport. E’ Ariostea in fiera Tra gli stand i colori di una fede

"Le fiere creano una rete di relazioni che generano valore e danno vita a un luogo di scambio". Così l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, ha presentato la prima edizione di Ariostea in fiera, dal 7 al 10 settembre nell’omonima piazza. Un evento che vuole testimoniare la ricchezza del territorio ferrarese ed essere occasione di conoscenza delle aziende locali. A presentare il calendario di eventi, con Gulinelli, c’era Emanuela Balboni della società organizzatrice l’Accento Srl. "Negli ultimi anni Ferrara ha iniziato a emanare un grande potere attrattivo, per questo abbiamo scelto di presentare qui il progetto – ha spiegato Emanuela Balboni de l’Accento –. Come azienda, da 27 anni organizziamo eventi e abbiamo costruito quest’iniziativa su un format ben collaudato". Il cuore pulsante della fiera sarà il palco, mentre la zona street food si troverà adiacente al palco stesso. Il programma – hanno sottolineato gli organizzatori – è pensato per incontrare e soddisfare i diversi gusti di cittadini e turisti. Sarà il comico di Zelig, Leonardo Manera, a inaugurare la rassegna, giovedì, alle 21,30. L’ingresso sarà gratuito. Venerdì, in concomitanza con l’apertura delle aree commerciali e della zona street food alle 19, si terrà la presentazione degli atleti delle squadre giovanili della Spal, seguita alle 20 dall’esibizione della scuola di danze caraibiche Los Rumberos. A partire dalle 21,30 la musica di DiscoRing on Tour farà da colonna sonora alla serata, con un’alternanza di dj. Nel weekend di sabato e domenica le attività commerciali rimarranno aperte anche la mattina, dalle 10 alle 13, per poi riprendere alle 16. Sabato sport e risate, prima con gli atleti della polisportiva Putinati, poi con la comicità di Cristiano Militello di Striscia (21,30, ingresso libero). Domenica coreografia di danza classica e contemporanea della scuola di danza Luisa Tagliani, a cui seguirà un’esibizione della Polisportiva Doro. Alle 21,30 il cabarettista e comico di Zelig, Andrea Vasumi.