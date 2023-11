Sapori e tradizioni dell’autunno. Una nuova sagra al Rivana Garden

Debutta ‘Autunno in tavola’, la sagra in programma per la sua prima edizione dal domani a domenica al Centro Rivana Garden (via Pesci 181). Alla presentazione sono intervenuti Angela Travagli (assessore alle Attività produttive), Daniele e Marco Malossi, (presidente e consigliere Rivana Garden Aps), insieme a Laura Ferrarese e Chiara Zucchini (tesoriere e consigliere Rivana Garden). L’assessore Travagli nel presentare la manifestazione ha osservato che "il centro sociale Rivana è come una macchina; va curato attentamente, e allo stesso tempo bisogna farlo funzionare. Credo che la Rivana Garden stia gestendo in modo eccellente questa macchina, con una risposta molto positiva da parte dei cittadini. I loro innumerevoli eventi attraggono tutte le generazioni, senza trascurare le tradizioni come, ad esempio, le commedie dialettali".

"Un menù con pochi fronzoli - dichiara Daniele Malossi, presidente di Rivana – come tutti quelli che proponiamo nelle cucine del Centro. Poche pietanza ma ben cucinate rappresenta una sorta di mantra per noi di Rivana. Abbiamo ampliato la nostra offerta di sagre – prosegue – perché il Centro ha sempre bisogno di economie per sostenersi. Le bollette iniziano ad arrivare corpose, in virtù dell’arrivo dell’inverno e dobbiamo correre ai ripari. Ma questo non è l’unico vero motivo per cui abbiamo deciso di metterci di nuovo alla prova. Per noi far rimanere vivo il territorio è la nostra vera priorità". La kermesse avrà luogo nella sala polivalente di Rivana, e avrà come piatti principali alcune preparazioni tipicamente autunnali. Il tutto con uno sguardo agli immancabili arrosticini, punta di diamante di una delle sagre più frequentate dell’intera provincia. Il menù prevede, come primi, i cappellacci (ragù e burro e salvia) e la ministra di fagioli con i maltagliati. Come secondi il somarino con la polenta, gli arrosticini e il tagliere di salumi e formaggi.