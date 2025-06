Sapori e tradizioni tra gli stand . Arrosticini, il ritorno della sagra

Il profumo di una terra, il piacere di ritrovarsi per qualche sera tra gli stand. Tradizioni e amicizia, piatti doc e quattro chiacchiere. Ritorna per l’edizione 2025 la sagra ’Arrosticini nel chiostro’, manifestazione presentata dalla Contrada Rione San Paolo, nello splendido sito del Chiostro Piccolo di San Paolo, in via Boccaleone 19 a Ferrara.

La manifestazione offrirà agli ospiti un menù ricco e vario. Si spazia dai piatti tipici ferraresi, come cappellacci e cappelletti, al fiore all’occhiello della sagra. Ovvero, gli arrosticini di pecora originali abruzzesi. In più verranno serviti piatti di carne di maiale: grigliata, ’scettro’, ’spada’, e piatti di carne ovina. Non mancheranno la grigliata di pecora, hamburger di pecora, che come gli arrosticini, arrivano direttamente dalla loro terra di origine: l’Abruzzo.

Non mancheranno taglieri di salumi e formaggi, contorni, vino, birre artigianali e dolci. La manifestazione vedrà due momenti di apertura, prima e dopo l’estate, in particolare. Taglio del nastro questo fine settimana, si comincia oggi, domani e domenica. Poi di nuovo tra i profumi nei giorni 20, 21 e 22. E ancora il 27, 28 e 29 sempre di giugno. Una pausa e la sagra ritornerà con i suoi piatti nei giorni 5, 6 e 7 e ancora il 12, 13 e 14 settembre. Orari di apertura. Il venerdì 20-23, sabato e domenica dalle 19,30 alle 23.