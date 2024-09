Sapori internazionali. C’è il Mercato europeo

PORTO GARIBALDI

Nel prossimo week-end, Porto Garibaldi, torna ad ospitare l’appuntamento con il "Mercato europeo". Il centralissimo viale Ugo Bassi si animerà con più di cinquanta stand italiani, europei e internazionali che proporranno prodotti tipici, artigianato e street food di qualità. Una manifestazione apprezzata e che ha sempre attratto numerosi visitatori e turisti nella località balneare, quella che sarà protagonista venerdì, sabato e domenica prossimi (dalle 10 alle 24). Un evento curato da Anva Confesercenti e che è nato per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti italiani e provenienti da diverse parti d’Europa e del mondo, pronti a proporre le loro prelibatezze. Il tutto sarà, come sempre, accompagnato dalle migliori birre artigianali. Insomma, Porto Garibaldi si prepara a diventare "capitale del gusto" per il week-end che chiuderà il mese di agosto e aprirà quello di settembre. I visitatori e turisti potranno, dunque, scegliere tra un ampia offerta di street food, con cucine on the road, gustare ottime birre e trovare prodotti di artigianato e molto altro ancora. L’ingresso sarà libero. Il "Mercato europeo" è un evento itinerante, che ogni hanno tocca diverse realtà italiane e non solo, e da anni viene proposto anche a Porto Garibaldi. Un appuntamento ormai consueto e, come detto, particolarmente apprezzato come testimoniano le tante persone che colgono l’occasione per una visita che permette di conoscere cibi provenienti da diverse parti del mondo, culture e vari prodotti, dimostrando la capacità del mercato di portare le persone a vivere piazze e vie.

v.f.