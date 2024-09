Sapori senesi in San Giorgio

Torna ‘Sapori senesi all’ombra del campanile’ in programma da venerdì a domenica nei giardini della Contrada di San Giorgio (ingresso da via Ferrariola). All’incontro di presentazione sono intervenuti il presidente della Fondazione Ente Palio Nicola Borsetti, il presidente della Contrada Borgo San Giorgio Luca Sivieri, con il maestro di campo Daniele Baldo e il delegato Avis Gabriele Mantovani. "Siamo particolarmente soddisfatti – ha sottolineato il presidente Sivieri – per questa edizione dei ‘Sapori senesi’, nata da un gemellaggio con una delle contrade storiche del Palio di Siena. Un’occasione per continuare ad apprezzare e gustare i piatti tipici senesi, con prodotti che arrivano da produttori locali toscani. Saranno poi i cuochi della ‘Compagnia della Ghianda’ che metteranno in tavola le prelibatezze culinarie del loro territorio col variegato menù intitolato alla tradizione toscana per poter così gustare le tipicità culinarie senesi. Ringraziamo, infine, l’amministrazione, l’Ente Palio ed Avis che sono sempre vicine alle attività delle contrade".

"Si tratta di un appuntamento ormai consolidato – sottolinea Borsetti –, un’occasione piacevole che consente ai presenti di conoscere e scoprire la vita della Contrada, ma anche di sostenerla economicamente per finanziare le tante iniziative in programma ogni anno. Contrada, quella di di San Giorgio, che si è sempre contraddistinta per eventi molto partecipati e ben organizzati". zNel piatto - precisa infine Baldo – le tipicità culinarie senesi, come pici al cinghiale, cinghiale al tegame, carciofi fritti, trippa, ossibuchi con funghi, pici al ragù di cinta senese, ribollita, oltre a ricciarelli e panforte con vin santo. Il vino sarà quello proveniente dal Chianti. In cucina gli amici i cuochi toscani". Sapori senesi all’ombra del campanile è frutto del gemellaggio tra due contrade storiche delle città italiane del Palio, la Contrada della Selva di Siena e la Contrada di San Giorgio di Ferrara. L’appuntamento con la quinta edizione è dalle 19.30 di venerdì, sabato e domenica. La manifestazione fa parte del programma dei festeggiamenti per la Madonna del Salice, al santuario di San Giorgio e Maurelio: a partire da oggi e con l’apertura del Triduo, la recita del rosario, la celebrazione alle 18 della messa del vicario generale dell’arcivescovo, Massimo Manservigi e alle 18.45, nel chiostro del santuario, le inaugurazioni delle mostre pittoriche realizzate da don Lino Costa e Giuseppe Parisi.