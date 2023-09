Sapori, tradizioni e culture internazionali. É tornato il ’Mercato europeo’

E tredici: sono tante le edizioni del Mercato Europeo a Ferrara dove fa tappa fin dal 2010 (la prima collocazione fu in piazza Ariostea): la kermesse itinerante è organizzato da Fiva Confcommercio nazionale con il supporto di Ascom Confcommercio Ferrara per la nostra città. Ad inaugurare l’edizione 2023 due assessori comunali: Matteo Fornasini, con delega al Commercio e Turismo: "Il Mercato Europeo è un vero proprio grande evento, particolarmente atteso ed apprezzato, che si inserisce nella strategia più ampia di promozione commerciale e turistica della città come condiviso dall’amministrazione comunale e dalle stesse associazioni di categoria". Al suo fianco Angela Travagli, con incarico su Fiere e Mercati, che ha sottolineato: "Un evento che è sopratutto un importante Mercato che ha saputo ’contaminare’ in maniera interessante gusti, culture, sapori locali con quelli internazionali e che risulta sempre un evento riuscito". Alla cerimonia inaugurale per il sistema Ascom Confcommercio Ferrara era presente Davide Urban, direttore generale: "Un’iniziativa, un vero evento - dal punto di vista della logistica e delle attività aderenti - ormai ben collaudato nel suo format di eccellenze artigianali e gastronomiche internazionali e per questo atteso. Un modo per promuovere una zona della città immersa nel verde e che si adatta ad essere ’vissuta’ da grandi e piccini" . Accanto a lui Alessandro Ceragioli, presidente provinciale di Fiva. La XIII edizione del Mercato Europeo - con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio - è l’occasione per lanciare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (lunedì 16 ottobre) nella quale i panificatori ferraresi di Ascom sosterranno un eccellenza della tavola piena di storia e tradizioni - la Coppia Ferrarese.