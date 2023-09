Sarà a Pontelagoscuro l’inizio della campagna ’Non Ci Casco’

Come riconoscere e difendersi dalle tecniche di raggiro praticate dai malintenzionati ai danni dei cittadini più anziani, da parte di chi gioca sulla loro buonafede?

La risposta a questa domanda, e a tante altre, arriverà venerdì 8 settembre a partire dalle 17 al centro sociale il Quadrifoglio di via Savonuzzi 54, a Pontelagoscuro. In quella data riparte infatti il giro di presentazione alla cittadinanza di ‘Non Ci Casco’, la campagna contro le truffe agli anziani realizzata dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara.

Ai sei appuntamenti organizzati nei centri sociali della città e delle frazioni prima dell’estate avevano preso parte quattrocento cittadini, che non solo hanno assistito all’illustrazione delle azioni preventive ad opera del Comune, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, ma hanno portato contributi ed esperienze dirette di tentativi di truffe di cui erano venuti a conoscenza o di cui erano stati vittime. Partner dell’iniziativa l’Associazione nazioale Carabinieri.

"Le truffe sono un fenomeno subdolo – spiegano l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti e il vicesindaco con delega a Sicurezza e Frazioni Nicola Lodi –, specialmente se commesse ai danni delle persone anziane, maggiormente vulnerabili a questa piaga in quanto hanno una rete relazionale più debole, e tendono a essere meno preparati sulle nuove tecniche di raggiro digitali, cresciute negli ultimi anni. Gli appuntamenti in presenza offrono un punto di incontro diretto che garantisce ai partecipanti antidoti per poter sventare sul nascere le cattive intenzioni".

A Pontelagoscuro interverranno sia l’assessore Coletti che il vicesindaco Lodi, i quali relazioneranno sull’impegno che il Comune sta mettendo in campo per arginare il fenomeno delle truffe. Seguiranno gli interventi di un operatore della Polizia locale e del presidente di Confconsumatori Ferrara Antonio Frascerra. La compagnia teatrale ‘Insieme X Caso’ inscenerà poi alcuni sketch, recitati in dialetto, che illustrano alcune fra le modalità più frequenti utilizzate dai truffatori. Nel complesso gli appuntamento sono dieci, ospitati in altrettanti centri Ancescao. Dopo Pontelagoscuro si prosegue sabato 16 settembre a Sabbioni, domenica 1° ottobre all’Acquedotto di corso Isonzo e giovedì 19 ottobre al Melo di via del Melo.