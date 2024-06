Sarà alla destra di Fabbri e gestirà più incarichi. A lui le opere pubbliche

Per lui è andato tutto secondo i piani. Alessandro Balboni, capolista di Fratelli d’Italia e presidente del partito a livello provinciale, è il nuovo vicesindaco della giunta guidata da Alan Fabbri. Politicamente, per il meloniano, l’aver conquistato poco più dell’11% è stato sufficiente per collocare il partito a secondo posto della coalizione vincente. Ebbene, è suo il posto da numero due dell’amministrazione. Tra l’altro, oltre il risultato complessivo del partito, Balboni risulta essere in città il candidato più votato, dopo l’exploit di Francesco Carità, con quasi mille preferenze personali ottenute. A lui, Fabbri, ha attribuito le deleghe sulle Opere pubbliche infrastrutture, forestazione urbana, città universitaria, ambiente, tutela degli animali, progetti europei e protezione civile. Dunque, oltre all’attribuzione dell’incarico di vicesindaco, Balboni assume più deleghe rispetto a quelle che ha avuto nel corso della consiliatura che si è appena conclusa. Pertanto, sarà una discreta prova di resistenza oltre che un interessante esercizio di continuità per portare a termine i progetti già avviati.