Sarà capitato anche a voi con Teo: "Il teatro, una scelta coraggiosa"

Stasera, alle 21, al Teatro De Micheli di Copparo arriva con ‘Sarà capitato anche a voi’ Teo Mammucari, uomo e showman dai mille volti e sfaccettature.

Nella nostra provincia c’è già stato?

"Sì, a Comacchio. Il pubblico ha risposto benissimo, mi sono sentito molto a mio agio e ci siamo divertiti. Ho avuto il tempo anche di vedere la città. Mi sono fatto una lunga passeggiata, sembra una piccola Venezia. Sembrava il set di un film cinematografico. Anche molto romantica. E’ una delle chicche che ha l’Italia e che mi piacerebbe rivedere in primavera"

Perché ‘Sarà capitato anche a voi’? "Rappresenta quello che dicono anche gli altri. Oggi parlare di comicità e far ridere le persone parlando di vari temi, si rischia di andare a toccare argomenti un po’ complicati per quello che è il periodo attuale. Per fare un esempio, se oggi Ferradini andasse a Sanremo a cantare ‘prendi una donna e trattala male’ sarebbe un problema. Sono cambiati i tempi e io ho fatto la scelta di parlare della mia vita, una strada intelligente dove nessuno può dire nulla. Si toccano argomenti di tutti, quotidiani e sociali. Parlare di se stessi è complicato ma funziona molto a livello di comicità"

Cos’è il teatro per lei?

"Ditemi un nome qualsiasi in Italia di un personaggio che lascia ’Tu si que vales’, programma di punta serale, o le Iene per andare a fare teatro… Ho fatto una scelta molto dura. Dopo 30 anni di attività con la tv dovevo trovare quel coraggio. E ho detto basta. Il teatro per me rappresenta tantissimo. E’ una scelta che ho fatto lasciando alle spalle soldi e carriera televisiva"

Il palco del teatro e la tv?

"Sono cose completamente diverse. Anche il programma tv ha il pubblico ma c’è uno con la paletta che l’alza per l’applauso. A teatro non c’è. Ti devi conquistare il pubblico"

Come nasce Mammucari?

"Già da bambino dicevo di voler fare ciò che ora sto facendo. E agli amici dicevo che il successo non era diventare famoso ma fare ciò che si ama. E’ un percorso lungo durante il quale ho fato anche scelte rischiose"

Ha avuto tanti successi ma ha ancora un sogno nel cassetto?

"Ho ancora ambizione, voglia, passione. Tornerò in tv nel nuovo programma di Milly Carlucci. Quando ho lasciato le Iene mi è dispiaciuto ma l’ho fatto perché ho dato spazio agli altri e perché ho bisogno di fare cose nuove che mi stimolano".

Laura Guerra