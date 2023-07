Sarà Pesci a guidare l’emergenza-urgenza "Giù i tempi d’attesa"

Sarà la dottoressa Chiara Pesci (foto), ora è ufficiale, a dirigere l’unità operativa di medicina d’emergenza urgenza dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. Da inizio 2018 era direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pronto soccorso dell’Ospedale di Carpi. "Diamo una guida stabile ad un servizio fondamentale – rimarca la dottoressa Monica Calamai, direttrice delle Aziende sanitarie ferraresi –. Già ora le azioni portate avanti per ridurre i lunghi tempi d’attesa del Pronto soccorso stanno dando buoni risultati". "Abbiamo una struttura molto ampia che stiamo aggiornando per migliorare l’accoglienza dei pazienti e dei parenti – dichiara la dottoressa Pesci –. E non ci scorderemo della formazione ai più giovani".