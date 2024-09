"Sarà un’Antica Fiera da record"

Si punta a superare le duecentotrentamila presenze della scorsa edizione, con 360 espositori, il raddoppio degli spazi assegnati ai partecipanti alle Prove di lavorazione dei terreni, un’offerta mai vista di offerte musicali, culturali, gastronomiche e di intrattenimento, quattro ricche tombole per un montepremi complessivo di 30 mila euro. Benvenuti all’edizione numero seicento dell’Antica Fiera, che si terrà da venerdì 13 a lunedì 15 settembre. Già la cerimonia inaugurale si prefigura spettacolare, con coreografie speciali e la partecipazione della fanfara dei bersaglieri e dei vigili del fuoco; da non perdere poi i concerti dell’anteprima: l’11 settembre Cristina D’Avena con i suoi Gem Boy e il giorno dopo con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, sul palco con un supergruppo per eseguire i classici del rock.

"E’ un onore annunciare l’edizione numero 600 – ha detto con un filo di orgoglio il sindaco Dario Bernardi nella presentazione dell’evento dell’anno per Portomaggiore – Partendo da un impianto collaudato abbiamo messo in campo qualcosa in più per l’occasione speciale. L’Antica Fiera non celebra solo il passato, ma guarda al futuro, promuovendo la sostenibilità, l’innovazione e la cooperazione". Altro anniversario è il cinquantenario delle Prove di lavorazione, fiore all’occhiello della manifestazione, che offre la possibilità di vedere all’opera le novità nel mondo della meccanica agraria.

Nel centro di Portomaggiore troverà spazio la campionaria, soprattutto in piazza Giovanni XXIII, con esposizione di una variegata offerta merceologica, con uno spazio speciale riservato alla mostra statica di meccanica agraria in piazza Verdi. In questa piazza, in collaborazione con Coldiretti, ci sarà un cooking show con ai fornelli l’assessore all’Agricoltura Enrico Belletti, con i prodotti di Campagna Amica Ferrara sabato 14 alle 18.30. Partner organizzativo fondamentale è la Pro Loco. "Abbiamo lavorato per costruire tante occasioni di richiamo – sottolinea il presidente Giovanna Toschi – Da qui sono nati i luoghi della musica, cercando qualità e continuità". A grande richiesta è confermato Tracce per celebrare l’arte di strada: si potranno incontrare musicisti, cantastorie, giocolieri, trampolieri e tanti altri artisti.

Franco Vanini