Sara: "Vivo in famiglia, ma medito di lasciarla"

"Diciamo che la mia unica esperienza fuori di casa, da sola, è stata da fuorisede durante l’università a Verona. Benché stia bene in casa coi miei genitori e mi ritenga fortunata, la voglia di indipendenza è sempre più grande". Sara Tenani (foto) è in procinto di laurearsi alla magistrale in marketing. Vive ancora coi genitori ma, avendo quasi terminato il percorso di studi e avendo già esperienze lavorative alle spalle, ha voglia di scommettere sulla sua autonomia.

Quando è maturata questa volontà di tentare la strada dell’indipendenza?

"Al termine del primo ciclo di laurea triennale. Ho lavorato un anno per un’azienda della città e, vedendo arrivare i primi soldi, confesso che la voglia di uscire di casa e avviarmi verso un percorso in autonomia è aumentata. Benché mi ritenga fortunata, ribadisco, il desiderio di uscire dalla comfort zone della famiglia, rappresenta anche una sfida con se stessi".

Durante l’università lei ha passato tanto tempo da sola, com’è stata come esperienza?

"Penso che il presupposto per uscire di casa sia stare bene con se stessi. Ebbene devo dire che sono stata molto bene per cui, almeno sotto questo profilo, mi sento abbastanza pronta".

Uscire di casa comporta anche sostenere spese. Preferirebbe acquisto o affitto?

"Inizialmente sarei per andare in affitto, almeno per un anno, avendo il tempo di ambientarmi e di capire se in effetti è la soluzione per me. Il mio sogno tuttavia sarebbe, un domani, acquistare una casa. Per ora, ragionando da single, tutta per me".

f.d.b.