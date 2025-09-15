Sarah Jay, stuprata e uccisa a 9 anni. Il papà: "Perdonare? Non ce la faccio"

di Nicola Bianchi

BOLOGNA

Italo, la tragedia di Sarah oggi è ricordata nel libro ’Crimini Felsina’ in un intero capitolo intitolato ’Un piccolo angelo’. Cosa vuol dire tornare con la memoria a quei giorni?

"Ricordare mia figlia mi dà grande gioia e felicità, ricordare la bellezza dei suoi nove anni. Era vita, gioia, era speranza verso il futuro. Era tutto. Certo, tornare con la mente a quei giorni, per me e mia moglie è come riviverli. Spesso andiamo al giardino di via Zanardi dedicato a Sarah, tutti devono sapere chi era e l’orrore che le è stato fatto".

Come si sopravvive alla morte di una figlia?

"Non si sopravvive. Una parte di te muore con lei. È morta quel maledetto 19 aprile 2001. Il pensiero, nonostante sia passato tanto tempo, va sempre a lei, alla sua dolcezza, ai suoi occhi bellissimi. Sarah è sempre con noi. Io e mia moglie ne parliamo ogni momento, siamo pieni di nostra figlia e del suo amore che non morirà mai".

Dimenticare è impossibile, forse però lo è ancora di più capire la brutalità commessa, non crede?

"Ho sempre pensato che sarebbe stato meglio se Sarah ci fosse stata strappata per una malattia o un incidente. Sarebbe stato più facile da comprendere. Ma così no, così è impossibile".

Torniamo a quel maledetto giorno in via di Corticella. Sinisha ’il Cobra’ Nikolic, all’epoca 23 anni e compagno dell’altra sua figlia Jenny, con l’inganno venne a prendere Sarah e la condusse dritta all’inferno, per poi nascondere il piccolo corpo in cantina e negare all’inverosimile. Cosa ricorda di quei momenti?

"Tutto. Mia figlia che non era tornata a casa, lui disse che era andata a trovare le amichette, venne addirittura con me a cercarla. Ci ingannò fin dal primo momento, approfittò di noi che lo avevamo accolto in casa, che lo aiutavamo a vivere. Non aveva un lavoro, non aveva voglia di fare nulla".

Un motivo di continui litigi tra voi due, non è vero?

"Gli dicevo sempre che doveva trovarsi un lavoro, non poteva continuare a fare nulla. Sarah gli voleva bene, mi diceva: ’papà, non devi trattarlo male. Lui è buono’. Le dispiaceva vederci litigare. E lui me l’ha portata via in quel modo...".

Dopo oltre 24 anni, è possibile perdonare?

"Da cristiano lo vorrei tanto, ma ho una rabbia dentro che non me lo permette. Dio perdona, l’uomo ha un limite. Nikolic mi ha strappato Sarah di punto in bianco, in un modo insensato che solo un mostro può fare. Ha approfittato di lei, della sua bontà, del suo amore, della sua ingenuità. I bambini non vanno toccati nemmeno con un dito. No, non potrò mai perdonarlo".

Nell’inchiesta, per un certo periodo, finì anche sua figlia Jenny, accusata di aver coperto le bugie dell’ex compagno.

"Con mia figlia non ci siamo più parlati per otto anni, ora i rapporti sono buoni. Il figlio che ebbe con Nikolic oggi è un ragazzo d’oro, non ha nulla a che fare con quello che era suo padre. Ha cambiato il cognome, è un gran lavoratore, una bravissima persona. Mia figlia ha rotto ogni rapporto con Nikolic, da quel giorno non si sono più sentiti".

Dal carcere di Ferrara, dove è detenuto con una condanna definitiva all’ergastolo, dicono che ’il Cobra’ si sia ravveduto, sia cambiato, che abbia fatto un grande lavoro su se stesso, abbia imparato a leggere e a scrivere e sia una sorta di detenuto modello. Cosa ne pensa?

"Pentirsi e ravvedersi dopo le atrocità commesse? Non ci credo. Mai ha dato segni di pentimento nei nostri confronti".

Lei ha mai avuto modo di parlargli?

"Mai. A che servirebbe del resto?".

Oggi Sarah avrebbe 33 anni, sarebbe una donna a tutti gli effetti, avrebbe una famiglia, probabilmente dei figli. Cosa le manca più di lei?

"Tutto. Il fatto di non averla vista crescere giorno dopo giorno, di non averla potuto abbracciare, giocare con lei. Tutti le volevano bene, era una bambina piena di salute e di sorrisi. Impossibile non amarla. Ricordarla ancora oggi è l’unico modo che abbiamo per onorare la sua bellezza".