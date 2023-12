Sarajevo film festival, ’Beyond’ è in finale

COMACCHIO

‘Beyond’ di Rossano B. Maniscalchi è tra le cinque pellicole candidate come miglior documentario al Sarajevo Fashion Film Festival 2023. È arrivato giovedì l’annuncio della nomination per il film-fashion patrocinato dal Comune di Comacchio girato in laguna lo scorso autunno e presentato il 5 agosto in anteprima mondiale nel corso di Star Fashion Moda Cinema Premio Laguna. Una finale che si preannuncia vera e propria sfida tra ‘maison’, dove a contendersi il titolo di miglior documentario sono le produzioni dedicate alla storia delle case di moda di Valentino, Cloè e – appunto - ‘Beyond’ e gli abiti della Maison Farinelli della designer Patty Farinelli. "Un grandissimo successo essere in finale – commenta con soddisfazione la vice sindaco di Comacchio, Maura Tomasi - Il connubio tra moda e cinema sta assicurando a Comacchio e a tutto il territorio una grandissima visibilità valicando confini internazionali, grazie all’impegno e alla passione del maestro Maniscalchi, della stilista Patty Farinelli e di altri concittadini che si prodigano per questo". Il Sarajevo Fashion Film Festival è un festival cinematografico internazionale che si tiene ogni anno nella Capitale della Bosnia-Erzegovina, nel quale concorrono esclusivamente film di moda. Il Comune dà appuntamento alla prossima proiezione di ‘Beyond’, prevista per il 15 dicembre dalle 19 in Sala polivalente.