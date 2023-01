’Sartoria sovversiva’ e sostenibile

"Comprare meno, comprare meglio". È il ‘mantra’ con cui LifeGate - network mediatico ultraventennale che sviluppa strategie di mercato ecosostenibile - ha selezionato anche un’azienda ferrarese nella sua graduatoria internazionale delle realtà più sostenibili. Si tratta di ’Sartoria Sovversiva’, nata dall’iniziativa di un avvocato, Sara Bertelli che nel 2018 ha deciso di "cambiare vita" e dare concretezza a un’idea e a una passione: la sartoria artigianale, con sede in via Poledrelli 21. Il marchio ferrarese si è aggiudicato una menzione d’onore nell’ambito della classifica mensile delle realtà ‘eco-conscious’ e rispettose delle condizioni dei lavoratori. Quella di Sara Bertelli è definita una "piccola realtà di slow fashion dove tutti gli abiti sono realizzati da lei a mano e su misura". A lei e al suo team oggi arrivano anche le congratulazioni del sindaco Alan Fabbri: "Questa storia premia una bella idea che - nel riscoprire il valore delle cose create con cura, secondo i canoni della tradizione e con la qualità del made in Italy - ritrova il valore più vero della creazione, della costruzione di qualità e dell’attenzione alla persona, all’ambiente, al lavoro. In un mondo che corre, Sara ha avuto il coraggio di fare scelte genuinamente in controtendenza, sono felice che il suo coraggio le sia riconosciuto".

"Ero un avvocato, libera professionista. Circa quattro anni fa ho maturato la piena convinzione di voler dare forma a un progetto che cullavo da un po’ - racconta la ‘sarta sovversiva’ Sara Bertelli - e ho compiuto il grande passo, così ho frequentato la scuola di moda ‘Vitali’, e, proprio nel 2018, ho vinto un bando per imprese creative, allestendo uno spazio in comodato a Factory Grisù, dove ancora ho il laboratorio. Sono partita subito ‘decisa’: ho registrato il marchio all’ufficio brevetti creando il brand, realizzando le prime collezione e i primi capi che - anche grazie a internet - sono stati sempre più richiesti. Tutto su misura, con realizzazione al momento dell’ordine. Producendo su richiesta non ho magazzino e questo aumenta la sostenibilità, a differenza della, cosiddetta, fast fashion che si basa invece sulla produzione di grandi quantitativi a basso costo, spesso smaltiti. E privilegio i prodotti italiani, dal tessuto ai pacchetti, preferendo i tessuti di stock provenienti dalle case di moda, per non sprecare. Inoltre: i ritagli di stoffa residui li regaliamo ad asili e scuole, per lavori, laboratori, formazione. Centrale è per me anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro, con compensi adeguati alla professionalità e all’impegno messi in campo. Oggi la sartoria artigianale è un’arte rara, e quindi preziosa, che deve essere tutelata. Insomma: il nostro progetto si basa sull’abbattimento degli sprechi e sulla creazione di capi pensati e adattati alle esigenze d’uso e alla forma del corpo".

"In un mondo che va veloce, forse troppo veloce, e che guarda troppo spesso alla sola quantità, ho voluto attuare la mia piccola rivoluzione gentile: una scelta che guarda alle esigenze della persona, dell’ambiente, al rispetto del lavoro e che rifiuta i meccanismi della grande serie, fatti di produzione massiva, tutta uguale, basata sull’uso massiccio della chimica e retta unicamente dai meccanismi di mercato. La mia vuole essere una imprenditoria alternativa, di ‘reazione’ a un sistema globale che tende a considerare l’uomo come semplice numero".

re. fe.