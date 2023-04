Sasso contro il treno, giovane nei guai

Sul treno senza biglietto, un nigeriano viene invitato dal controllore a scendere dal convoglio. La reazione del 26enne è di quelle che non ti aspetti: afferra un sasso e lo lancia contro un finestrino danneggiando il vetro di una carrozza. Sul posto arrivano il nucleo radiomobile dei carabinieri di Ferrara e gli agenti della Questura. Lo straniero viene bloccato e portato al comando provinciale degli uomini dell’Arma. La sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine: il 26enne rischia di essere arrestato per danneggiamenti e resistenza. In ogni caso, nessuno è rimasto ferito in stazione dopo il lancio del sasso.