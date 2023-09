Sateriale scuote il centrosinistra: "Il candidato sindaco? Donna. In ottobre nome e programma"

Se il centrosinistra non può contare, per ora, sulla certezza di un candidato può senz’altro contare su una bozza programmatica a cui un gruppo di circa 30 persone sta lavorando alacremente da circa un anno. Un gruppo di cui fa parte l’ex sindaco di Ferrara, Gaetano Sateriale che per formazione e storia lavora "sui contenuti".

L’obiettivo dichiarato è "declinare in chiave locale l’agenda Onu 2030". Ma al di là dell’enunciazione dei principi, il documento contiene una serie di proposte operative che spaziano dalla rigenerazione urbana alla sanità, passando per il calo demografico, finendo col Petrolchimico. Proprio con Sateriale, nel solco del dibattito che ormai dura da qualche settimana, il nostro giornale ha fatto due chiacchiere per capire quale sarà il ruolo di questo gruppo all’interno della compagine del centrosinistra.

Sateriale, partiamo dalla fine. In queste settimane sono uscite diverse ipotesi di candidatura per il centrosinistra. Che idea si è fatto?

"Non mi chieda un giudizio sui nomi".

Riformulo. Quale sarebbe l’identikit ideale per il candidato del centrosinistra?

"Sicuramente, dopo settant’anni di sindaci uomini, il centrosinistra dovrebbe candidare una donna. Sarebbe dirompente già così l’ipotesi alternativa all’attuale maggioranza. Non solo. Oltre al nome della candidata, la coalizione di centrosinistra dovrebbe presentarsi all’elettorato indicando anche chi ricoprirà incarichi chiave nell’ipotetica giunta".

Il centrodestra, fin dal giorno dopo la vittoria nel 2019, ha indicato Alan Fabbri come candidato sindaco per il 2024. Ormai il fattore tempo non è più secondario.

"Certo che non è secondario. Ho seguito sul Carlino il dibattito che si è aperto a questo proposito, ossia sull’opportunità di individuare il candidato prima del programma o viceversa. Ebbene, io ritengo che le cose debbano viaggiare di pari passo. Anche perché il candidato dovrà dare il suo contributo alla declinazione del programma".

Dunque quale deve essere secondo lei la deadline?

"Entro fine ottobre ci devono essere sia il candidato che il programma".

’Per una Ferrara rinnovata e sostenibile’. Questo è il ‘titolo’ del documento programmatico che lei e il suo gruppo avete stilato. Quali sono i punti salienti?

"Sono in tutto 18 punti programmatici, che partono dalla rigenerazione urbana, toccano temi chiave come la cultura, l’università, il Petrolchimico, il lavoro e la sanità. La principale discriminante è il tentativo di rispondere alle esigenze reali delle persone. E, un tema a cui personalmente tengo molto, è il rapporto fra cittadini e servizi. Una priorità deve essere quella di portare i servizi anche nelle zone più decentrate. Oltre all’auspicabile riapertura delle circoscrizioni".

Il tema della sicurezza sarà centrale nel dibattito cittadino. Quali le vostre proposte in questo senso?

"Vigile di quartiere (poliziotto e carabiniere): di giorno e di notte, con personale ausiliario addestrato; coordinamento tra i corpi delle forze di polizia, assunzioni di nuovo personale dedicato; (rinuncia a corpi non indispensabili come nucleo cinofilo), controllo di vicinato: 1015 cittadini per quartiere che controllano, un referente addestrato che è in contatto con le forze di polizia ma sa selezionare i problemi; telecamere adatte a leggere le targhe".

Che ne sarà, ora, delle vostre proposte?

"Abbiamo chiesto un incontro a tutte le forze politiche che siedono al tavolo delle opposizione. Noi le mettiamo a disposizione del centrosinistra. Poi, si vedrà".