Satta, cinquant’anni dopo: il libro. Il processo e le mutazioni sociali

Nella ricorrenza dei 50 anni dalla morte del celebre giurista Salvatore Satta (Nuoro 1902-Roma 1975), venerdì 31 ottobre alle 15, verrà presentato, all’Ordine degli avvocati, il volume di Angela Guiso, Salvatore Satta. Una biografia letteraria, Il Mulino 2025. L’evento (sia in presenza che online, iscrivendosi a posta@fondazioneforenseferrarese.it) dal titolo ’L’attualità dell’opera di Salvatore Satta a cinquant’anni dalla morte’, si svolge in continuità ideale con quello dello scorso anno, dedicato al volume di Antonio Castronuovo Il male dei fiori.

Anche in questo caso, l’intenzione è far emergere i nessi tra riflessione giuridica e narrazione letteraria. Impresa particolarmente agevole per Satta, autore di un monumentale Commentario al codice di procedura civile oltre che grande narratore, tra la cui produzione spicca Il giorno del giudizio. Il successo arrivò, postumo, nel 1979, con la riedizione del romanzo da Adelphi e la traduzione in venti lingue, vera e propria riscoperta editoriale, paragonata dai critici al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Nel 1987 lo scrittore, critico letterario e saggista americano George Steiner sul New Yorker valutò il romanzo come "uno dei capolavori della solitudine e della letteratura moderna". In un certo senso, Satta è stato precursore degli studi di Diritto e Letteratura perché i suoi scritti hanno aperto la strada all’interdisciplinarietà e, non a caso, egli osservò, nell’immediato dopoguerra, che "i soli grandi prosatori italiani sono stati, in questi anni, i giuristi". Il volume di Angela Guiso, indaga su genesi e sviluppo delle opere principali, giuridiche e letterarie, e si fa particolarmente apprezzare per il corpus documentale inedito e il ricco apparato di note. Satta, oltre a coltivare un’interdisciplinarietà allargata all’esperienza letteraria, si fa apprezzare anche per la mutua integrazione tra i vari settori del diritto: ne è prova proprio la ricezione penalistica del citato saggio in occasione della stagione di Mani pulite, dal momento che in esso Satta, esclusivamente processual-civilista, riflette su cosa sia il processo (anche penale) e quale sia il suo scopo.

Nel corso dell’evento, interverranno anche Claudio Consolo, Ordinario di diritto processuale civile all’Università di Roma La Sapienza, l’avvocato Antonio Salvatore, che parlerà della riscoperta di un celebre saggio di Satta nella stagione di Mani Pulite e del processo Enimont del 1993. Esordendo con il racconto di una scena drammatica svoltasi in Francia ai tempi della rivoluzione davanti al tribunale rivoluzionario nel 1792, il citato saggio di Satta giunge alla conclusione che il processo non può essere utilizzato come strumento di rivoluzione o, comunque, di trasformazione sociale.

Le trasformazioni sociali e politiche non possono avvenire nelle aule dei tribunali, così come l’avvocato non deve dare il proprio contributo a cambiare il contesto sociale, dovendosi limitare a svolgere il proprio lavoro: questo vale tuttora e valeva anche ai tempi dell’inchiesta Mani Pulite, in cui, come ha osservato Giuliano Spazzali, l’avvocatura ne uscì malissimo, "facendo a gara a portare i clienti in Procura a confessare".

a.s.