"Save the park, alcune decine di persone al flash mob"

Caro Carlino,

chiedo, per cortesia, a mò di precisazione, di pubblicare le due foto allegate, che ci sembrano non bene interpretate dai resti del suo giornale. In quella del concerto di Ramazzotti, ricavata alle ore 22 dalla webcam municipale, non sembra di poter apprezzare “l’abbraccio di migliaia di fans” come avete titolato. Nella seconda si possono contare a vista alcune decine di partecipanti al flash mob di Save the Park, lunedì scorso, e non “una decina” come riportato nel trafiletto che avete pubblicato. Il flash mob, secondo noi, è perfettamente riuscito, non avendo natura di adunata oceanica, ma di evento breve e significativo. Grazie della pubblicazione,

Il gruppo comunicazione di Save the Park