Saveri all’ergastolo per il delitto Placati

Il 17 gennaio la corte d’Assise condanna Doriano Saveri all’ergastolo per l’omicidio della compagna, la 51enne Rossella Placati. La donna era stata trovata senza vita il 22 febbraio del 2021 nella sua abitazione di Bondeno. Quella maledetta mattina fu lo stesso imputato a recarsi dai carabinieri e dare l’allarme. L’artigiano ha sempre negato di essere il responsabile, ma dopo poche ore fu fermato per il delitto. Rossella fu uccisa con colpi di coltello al petto e di un oggetto contundente mai identificato al cranio. Nonostante le ricerche, le armi del delitto non furono mai trovate. L’11 ottobre il caso è approdato in corte d’Assise d’Appello. I giudici di secondo grado non hanno fatto sconti a Saveri e hanno confermato la sentenza emessa dalla corte ferrarese.