"Saveri ha ucciso Rossella Placati" Carcere a vita per il compagno

di Federico Malavasi Carcere a vita per aver massacrato Rossella Placati. Dopo nemmeno due ore di camera di consiglio, la corte d’Assise emette il suo verdetto. Secondo i giudici Doriano Saveri, artigiano di 48 anni, è il responsabile dell’omicidio della compagna 51enne, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2021 nell’abitazione che la coppia condivideva a Borgo San Giovanni, alle porte di Bondeno. Sono da poco passate le 13.30 quando l’Assise (in anticipo rispetto alle 15, scadenza indicata al termine delle repliche della mattina) rientra in aula con la decisione. Il presidente Piera Tassoni legge il dispositivo della sentenza. Le parole sono macigni che rimbombano nel silenzio dell’aula. Saveri è in piedi, maglione nero e camicia bianca. Al fianco dei suoi legali – gli avvocati Alessandra Palma e Pasquale Longobucco – ascolta immobile e con il capo chino la prima verità giudiziaria sull’orrore di Borgo San Giovanni. Frasi che lo indicano come responsabile di un crimine sempre negato in due anni tra indagini e processo, consegnandolo alle mura di un carcere per il resto della sua esistenza. Conclusa la lettura della sentenza di primo grado, l’imputato lascia l’aula rapidamente, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. Per capire le...