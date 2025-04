"Savonuzzi e Torboli, cippo che interessa a pochi"

Caro Carlino,

apprezzo l’impegno di Davide Nanni per il cippo che ricorda Girolamo Savonuzzi e Arturo Torboli sulle mura cittadine, ma vorrei ricordargli che il degrado perdura da parecchio tempo. Nel maggio del 2018 (sindaco Tagliani) furono pure asportati da mani ignote la croce greca e il capitello,danneggiando il monumentino che già pareva (lo ricordo bene) in stato di deprecabile abbandono. Se ne accorse una guida turistica (Alessandro Gulinati) che ebbe a dichiarare: “la risposta è stata il silenzio assoluto, anche da parte delle associazioni antifasciste. In altri tempi avremmo avuto una sollevazione popolare”. Da Tagliani a Fabbri mi sembra che quel cippo interessi a pochi (ANPI compresa). Forse anche perchè Savonuzzi e Torboli (ingegnere capo del Comune il primo e alto funzionario contabile il secondo), pur essendo di idee socialiste, collaborarono con il podestà Renzo Ravenna (ahi, ahi) - che li valorizzò - per riqualificare e abbellire Ferrara.

Bruno Cavalieri

* * *

Caro Carlino,

Schlein ha dichiarato scandalizzata che il governo Meloni si è trovato impreparato di fronte ai dazi, come se un governo di sinistra avrebbe saputo prevedere in anticipo la determinazione di Trump. E i giornali di sinistra danno la colpa a Meloni. Agli italiani la facoltà di avere le proprie opinioni.

Gian Pietro Fogli