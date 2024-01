"Sbagliato dare da mangiare al lupo. Così si avvicinerà sempre alle case"

"Il ritorno del lupo è una buona cosa sia dal punto di vista naturalistico che biologico. E’ un regolatore dell’equilibrio naturale sia per gli animali di piccola taglia, quelli più deboli, che sopprime ripristinando un equilibrio naturale, ma anche per competitori ovvero altri predatori come la volpe e lo sciacallo". Lo afferma Luca Giunti, Guardia Parco delle Alpi Cozie in Piemonte, 62 anni, scrittore. Il suo libro "Le conseguenze del ritorno", tratta la ricomparsa del predatore nei nostri territori.

Cosa indica il ritorno del lupo? "Che, nonostante tutto, l’ambiente è ancora ragionevolmente integro, non tanto per la presenza della nutria, quanto perché ci sono in natura predatori come anche le aquile o gli squali nei mari"

Perché?

"Essendo ai vertici della catena alimentare garantiscono un equilibrio perfetto in quello che si dice il cerchio della vita"

Eppure c’è già chi ha paura?

"E’ sicuramente un animale problematico, poiché si nutre di ovini che chiaramente in un territorio pianeggiante, nel quale credo almeno da 80 anni non si vedeva, trova i pastori impreparati alla difesa non come i loro colleghi dell’Abruzzo che sanno come gestirlo"

Può essere pericoloso per l’uomo?

"Certamente è un fattore di potenziale pericolosità sia per gli animali domestici sia per l’uomo, non perché gli dia la caccia, certo. Ma perché non dobbiamo scordare mai che il lupo fa il lupo. Se lo invitiamo ad avvicinarsi troppo all’abitato di Ostellato, abbandonando pezzi di cibo o peggio ancora lasciandolo intenzionalmente, abituiamo il lupo a nutrisi presso le case".

Quindi?

"Tornerà abitualmente diverse volte la settimana nello stesso posto, è un’opportunista, meno fatica a cercare cibo fa e meglio è, per cui se se lo trova servito tornerà sempre"

Cosa succede se incontriamo un lupo da vicino?

"Non è facile rispondere, pur occupandomene da oltre 20 anni, non si riesce ad interpretare cosa voglia dirci il lupo quando ci guarda. Potrebbe andarsene, essere ferito e attaccarci, sentirsi minacciato e quindi reagire. Il lupo non da la caccia agli uomini sia ben chiaro, dobbiamo dimenticare la narrazione che ci ha fatto Walt Disney"

Che potenza sprigiona un lupo?

"E’ un predatore. Un suo morso sprigiona una pressione di 102 chili ogni 2 centimetri quadri mentre per un pastore tedesco sono solo 25. Verso i 3 anni è un essere perfetto, selezionato dalla natura e dall’ambiente e la sua presenza farà nascere sempre discussioni"

Un ultimo consiglio?

"Non averne paura, purché lasciamo che il lupo faccia il suo mestiere senza alcune condizionamento ovvero comprendere che è e rimane un predatore e se pensiamo di addomesticarlo lo snatureremmo e quindi inizieremo a voler modificare ancora la natura".

Claudio Castagnoli