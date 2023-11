"Sbagliato paragonare il Cpr con il caso Gorino"

Caro Carlino,

è noto che le finalità di un Centro per i Rimpatri, voluto dal Governo presieduto da un uomo di sinistra, Gentiloni, e proposto da un ministro di sinistra, Minniti, è quello di togliere dalle strade delinquenti già condannati o pluricondannati di Paesi extraeuropei in attesa di scontare le condanne nelle prigioni del loro Paese di origine; a tal proposito, ci si augurerebbe che il soggiorno nel Cpr fosse il più sollecito e breve possibile, viste le precarie condizioni di vita in quelle strutture. Ciò detto, è un’aberrazione voler paragonare un Cpr, voluto per ogni regione da un governo di centro sinistra, per isolare e togliere dalle strade delinquenti già condannati, con l’accoglienza di persone immigrate illegalmente in una piccola comunità di pescatori, come Gorino. Quella scelta fu una marchiana decisione. una decisione calata dall’alto su una realtà ai confini del mondo ferrarese, che ha provocato la giusta reazione di una piccola comunità isolata in mezzo a tanti altri problemi. Spiace, come cristiano, dover constatare che un vescovo, approfittando della sua presenza a Gorino nella giornata del ringraziamento, abbia voluto prendere parte contro una scelta politica dell’Amministrazione Comunale di Ferrara; è troppo facile fare politica dell’Episcopio. Temo infatti la stragrande maggioranza di questi soggetti che saranno tolti dalle strade per essere rinchiusi nel Cpr, in attesa di rimpatrio, possa essere non di religione cristiana. A tale proposito mi permetto di suggerire a Perego la lettura della “Lettera Pastorale” del 12.9.2000 del compianto card. Giacomo Biffi, Arcivescovo di Bologna. La polemica politica la lascerei fare a chi, da sinistra, avversa la scelta del Comune di Ferrara: voglio vedere chi innalzerà barricate per proteggere immigrati, il più delle volte clandestini, già condannati.

Lucio Maccapani