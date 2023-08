Sbalzata dal seggiolino della giostra Quattordicenne in gravi condizioni

SANT’AGOSTINO

Ore di apprensione per una famiglia di Sant’Agostino in vacanza in Puglia, che risiede nel ferrarese: una ragazzina di 14 anni è infatti ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, pur se non in pericolo di vita, secondo quanto riferito dagli investigatori che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto poco dopo le 22 di mercoledì sera. I carabinieri della Compagnia di Manduria stanno infatti cercando di ricostruire gli istanti immediatamente prima che l’adolescente venisse sbalzata da uno dei seggiolini della giostra – di fatto un Ottovolante – del luna park di San Pietro in Bevagna (località di villeggiatura nella marina di Manduria). Al momento, di certo, c’è che la ragazzina è stata sbalzata fuori, letteralmente volata via dal seggiolino della giostra Swing, dove avrebbe dovuto essere ’incollata’.

Al termine del volo, la ragazzina è andata a sbattere contro le strutture in metallo della giostra, per poi piombare al suolo. Tutto accaduto sotto gli occhi del padre, rimasto choccato, che si trovava poco distante da lei. Sono stati attimi di panico, perché la quattordicenne è svenuta e per alcuni istanti ha fatto temere che la situazione fosse gravissima. È corso in aiuto subito un medico che si trovava al luna park, che le ha praticato un massaggio cardiaco e tecniche di rianimazione, fino a quando non è arrivato il personale sanitario con ambulanza e automedica.

La ragazzina ha riportato traumi al volto, alla testa e al torace, ed è stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia per, appunto, traumi cranico, toracico e facciale. Il pubblico ministero che coordina le indagini dei carabinieri della Compagnia di Manduria, ha posto sotto sequestro la giostra. Compito dei militari dell’Arma agli ordini del capitano Alessandro Torto da ora in poi è quello innanzitutto di capire come sia stato possibile che la giovane possa essere stata sbalzata dalla giostra. Se era legata o se qualcosa non ha funzionato nei sistemi di sicurezza.

Tutti interrogativi cui dovranno trovare risposte i carabinieri. Secondo quanto emerso, la ragazzina e la sua famiglia sono originari di Francavilla, ma vivono stabilmente a Sant’Agostino.

