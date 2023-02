Sbanda con il tir e perde i detersivi

Sbanda leggermente con il camion e perde la merce del rimorchio sulla tangenziale, all’altezza di via Beethoven. Il carico di detersivi liquidi inonda l’asfalto creando non pochi problemi alla circolazione. È accaduto ieri pomeriggio sulla trafficata arteria: la polizia locale è stata costretta a governare la circolazione. Si sono formate lunghe code finché la strada non è stata liberata dal detersivo e dal mezzo pesante. Il liquido aveva resto pericoloso l’asfalto. Sul posto è intervenuta una squadra specializzata nella pulizia delle carreggiate a seguito di incidenti di questo tipo. Per alcune ore la polizia locale ha lavorato senza sosta per evitare disagi agli automobilisti in transito.