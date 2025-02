Sbanda con l’auto contro un platano. Muratore muore nello schianto

Ha perso il controllo della sua utilitaria, una Renault Clio rossa, vicino allo zuccherificio di Ostellato, forse a causa di un malore. L’auto si è accartocciata a uno dei platani di alto fusto che contornano la carreggiata e l’uomo, Antonio Piacentini, un muratore in pensione di 77 anni, è morto nell’impatto. Era molto conosciuto in paese, abita in centro, per tutta la vita ha lavorato come muratore nell’azienda edile di famiglia. I Piacentini sono una dinastia del mattone a Ostellato, dal padre fondatore dell’azienda, ai figli che hanno proseguito nella tradizione familiare. Antonio è il maggiore, gli altri componenti sono due fratelli e una sorella.

Lascia una figlia, già adulta. Suo amico il volto più conosciuto di Ostellato, Davide Marchini, ex calciatore professionista con le maglie di Spal, Cagliari e Livorno e ora affermato allenatore nel calcio dilettantistico. "Era una brava persona, affabile. Ci incontravamo tutte le mattine al Caffè ’80, facevamo colazione, leggevamo il giornale e, visti i miei trascorsi, si parlava di Spal. Era stato operato all’anca come me e mi diceva che rischiava di rifare la protesi. Il lavoro pesante aveva usurato le anche. Mi dispiace tanto per Antonio, approfitto per fare le condoglianze alla famiglia". Un lutto che ha commosso l’opinione pubblica del paese, su tutti il sindaco Elena Rossi: "Esprimo profondo cordoglio alla famiglia, già provata dalla perdita della moglie. Antonio lo conoscevo di vista, mentre conosco molto meglio il fratello Mario, che avrei dovuto ricevere in municipio lunedì prossimo".

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, una Renault Clio, forse a causa di un malore. L’auto, che procedeva verso Ostellato, ha improvvisamente invaso la corsia opposta per scontrarsi poi con uno dei platani posizionati a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, e gli operatori del 118. L’uomo è morto nell’impatto, nell’incidente non sono coinvolte altre persone.

Franco Vanini