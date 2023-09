Sbanda con l’auto: muore 65enne

Incidente mortale ieri pomeriggio a Savarna. A perdere la vita è stato il 65enne Angelo Alberani, originario di Argenta, che stava viaggiando in via Basilica a bordo di un furgone Volkswagen Caddy, in direzione di Glorie. Erano circa le 15.30 quando il conducente è arrivato in prossimità del civico 96, all’altezza del ristorante ‘Ustareja’ e, per cause al vaglio della Polizia locale di Ravenna intervenuta sul posto per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada alla sua sinistra. Il furgone è finito sulla rampa del vicino ristorante, continuando per un’ottantina di metri prima di finire la propria corsa contro un terrapieno.