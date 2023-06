Sbanda contro i dissuasori Auto si ribalta, autista illeso

Incidente ieri pomeriggio verso le 14.20 nel cuore del centro abitato di Vigarano Mainarda, in via Cento. Tanto spavento, soprattutto da chi ha assistito alla scena roccambolesca. Ma per fortuna nessun ferito. L’automobilista viaggiava da solo attraversando il centro storico quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale accorsi sul luogo, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro i dissuari posti a lato della strada. La sbandata, la frenata, l’impatto con i dissuasori e l’auto si è letteralmente ribaltata su se stessa. L’automobilista è uscito da solo illeso dall’auto, soccorso immediatamente dai passanti che hanno dato l’allarme, e non ha subito gravi ferite. L’automobile è stata poi messa in sicurezza e portata via.