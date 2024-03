Sbanda dopo il malore. Donna in ospedale

Un malore le fa perdere il controllo dell’auto, che sbanda e finisce nel fosso, per fortuna con poca acqua all’interno. Tanta paura ma sembra senza serie conseguenze l’incidente del quale è stata vittima una donna di una cinquantina d’anni di Migliarino, a Ostellato, allo svincolo che collega il supermercato Aliper alla bretella di circonvallazione. L’incidente è accaduto ieri verso le 18, la donna era andata a far spesa. Una volta tornata nella vettura, mentre si stava dirigendo verso casa, ha perso il controllo della Fiat Punto. I soccorsi sono stati chiamati dai tanti avventori del supermercato, in quella fascia oraria piena di clienti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie e i vigili del fuoco del di Portomaggiore. La ferita è stata portata al Delta peraccertamenti.