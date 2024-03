Sbanda dopo una curva, gravissimo un ventenne

LIDO DEGLI SCACCHI

È stato trasferito all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna in gravissime condizioni, il giovane automobilista rimasto vittima di un brutto incidente lungo la strada statale Romea, tra le località di Lido degli Scacchi e Porto Garibaldi. Il sinistro è accaduto nella serata di giovedì, poco dopo le 23. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventenne comacchiese era alla guida della sua Golf e stava procedendo in direzione Ravenna. Dopo una curva, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada per poi ribaltarsi. Una fuoriuscita autonoma che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.

Un camionista che stava transitando lungo la ‘Romea’ alla guida del proprio mezzo, ha notato l’automobile che era appena uscita di strada, e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Nel giro di pochi minuti dalla segnalazione sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Comacchio e il personale del ‘118’ con ambulanza e automedica, ed è stato altresì richiesto l’intervento dell’elisoccorso, a fronte dell’evidente gravità dell’incidente. I vigili del fuoco si sono prontamente messi al lavoro per estrarre il giovane automobilista, rimasto incastrato nell’abitacolo della Golf, per affidarlo successivamente alle cure dei sanitari. A quanto si è potuto apprendere, le condizioni del giovane sono apparse subito molto critiche, a causa delle ferite e delle fratture riportate a seguito del ribaltamento dell’automobile. Per questa ragione, il personale del ‘118’, dopo aver stabilizzato il ragazzo sul posto, ha optato per il trasporto d’urgenza con codice di massima gravità verso l’ospedale ‘Maggiore’ a bordo dell’elisoccorso, che nel giro di pochi minuti è decollato per raggiungere la struttura sanitaria bolognese.

Attualmente, il ventenne si trova ricoverato in prognosi riservata. Completate le attività di assistenza al ragazzo, i vigili del fuoco hanno proseguito il proprio lavoro con le operazioni di messa in sicurezza dell’automobile distrutta, mentre i carabinieri, oltre ad attenzionare la viabilità sulla Statale ‘Romea’, hanno effettuato tutti i rilievi del caso, necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Quello avvenuto nella tarda serata di giovedì va ad aggiungersi ad altri incidenti, alcuni dei quali molto gravi, che hanno avuto luogo lungo la strada statale ‘Romea’. Ora il pensiero della comunità comacchiese è rivolto al ragazzo che sta lottando per la vita presso l’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna, con la speranza che possa riprendersi dai postumi del terribile incidente.

Valerio Franzoni