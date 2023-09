Sbanda e abbatte una recinzione con il furgone. Gravi danni al mezzo e all’abitazione

Un furgone sbanda e sbatte contro una recinzione. Il fatto è successo nella mattinata dell’altro ieri alle 10.30 circa sulla via Cento in località Porotto. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, in fase di accertamento, un furgone Iveco viaggiava sulla via Cento in direzione Vigarano Mainarda, quando improvvisamente ha perso il controllo andando a sbattere contro la recinzione di un’abitazione. Nessuna conseguenza per il conducente. Danni ingenti al mezzo ed alla recinzione. Sul poso si è recata una pattuglia della polizia locale, che ha provveduto ai necessari rilievi. Nella stessa mattina sempre sulla via Cento, poco distante dall’altro incidente, si è verificato un tamponamento tra un’auto e mezzo della raccolta rifiuti.

Mario Tosatti